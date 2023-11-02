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В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок ВСУ оператор FPV-дронов

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Оператор FPV-дронов с позывным Мечта, который с июля по октябрь уничтожил на Днепре 19 лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) и около 100 украинских военнослужащих, погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 2 ноября рассказал представитель предприятия-производителя FPV-дрона «Упырь», где военнослужащий проходил обучение.

«Мечта прошел у нас полный курс обучения на оператора FPV-дрона, был очень талантливым и профессиональным специалистом, мы постоянно были на связи. У себя в подразделении выполнял задачи и по разведке, и по прикрытию сослуживцев, накрывая минометные расчеты», — цитирует представителя предприятия ТАСС.

Собеседник добавил, что восемь из 19 лодок ВСУ, предпринявших интенсивную попытку пересечь Днепр, были уничтожены, когда расчет Мечты работал без перерыва почти двое суток.

«В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях сильных обстрелов, используя дроны, которые вынуждали находиться ближе к линии боевого столкновения. Вместе с ним погиб военнослужащий с позывным Свят, с которым они работали в связке», — сообщил представитель предприятия.

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Ранее, 28 октября, Минобороны России показало боевое применение военнослужащими ВДВ FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица») на артемовском направлении. Отмечалось, что подразделения успешно применяют БПЛА для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках.

23 октября командир роты ударных беспилотников украинской армии Юрий Федоренко признал, что военные РФ имеют существенное преимущество перед украинской армией в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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