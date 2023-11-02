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Военный эксперт высказался о разработке гиперзвукового оружия в США

Военный эксперт Кнутов: американские ракеты уступают российским
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Фото: Global Look Press/Lance Cpl. Brendan Mullin
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Гиперзвуковое оружие Соединенных Штатов всё еще находится в стадии разработки. Стране удалось достичь некоторых успехов в его создании, но американские ракеты уступают российским. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал в четверг, 2 ноября.

«Была информация, что американская ракета превысила скорость в 6 махов — это больше, чем гиперзвук. Дальность — от полутора до 1900 км. Дальность примерно та же, что у нас, но скорость маленькая, США только чуть-чуть перешли за гиперзвук», — сказал Кнутов в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что США могут засекречивать как позитивные, так и негативные испытания гиперзвуковых ракет. По мнению полковника в отставке, пока преждевременно говорить о прорыве со стороны США, но они в любом случае рано или поздно создадут гиперзвуковые ракеты, поэтому для России приоритетным является совершенствование оружия.

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Ранее, 28 октября, бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран — участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев сообщил, что американские ракеты ATACMS на Украине были сбиты ранее огнем зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.

Весь арсенал российских средств ПВО от зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» до ЗРС С-400 способен поражать ATACMS, поскольку у этих ракет скорость полета не превышает 1,4 м в секунду, что делает их уязвимыми для всех российских ЗРК и ЗРС.

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