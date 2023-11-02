Девушка прыгнула с Крымского моста в Москву-реку и выжила

В Москве девушка упала с Крымского моста в Москву-реку в ночь на 2 ноября, ее удалось спасти. Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

«Ночью 2 ноября на поисково-спасательную станцию «Крымский мост» поступил сигнал о падении человека в Москву-реку. По тревоге к месту происшествия немедленно вышла дежурная смена. В 50 м от берега спасатели заметили на поверхности воды девушку, звавшую на помощь. Пострадавшую подняли на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что пострадавшей была оказана первая помощь, ее осмотрели врачи. Затем она была госпитализирована.

По данным СМИ, 20-летняя девушка могла прыгнуть с моста сознательно, мотив своего поступка она затруднилась объяснить.

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