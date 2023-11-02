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В Госдуме усомнились в послаблениях Киева при допконсультации по «формуле мира»

Водолацкий: Киев не пойдет на послабления при допконсультации по «формуле мира»
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Фото: ТАСС/Александр Кряжев
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Киев не пойдет на послабления при дополнительной консультации по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом «Известиям» 2 ноября заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Украина не пойдет ни на какие договоры и послабления, потому что у нее нет никакой формулы, все формулы им пишут специалисты Госдепа [США], которые работают сегодня в администрации президента уже несуверенной Украины. Единственный вариант для того, чтобы спасти Украину и не уничтожить до конца украинский народ, — Зеленскому нужно пойти на условия, которые в самом начале предлагал наш президент Владимир Владимирович Путин, — это спасение Украины от порабощения англосаксами, это спасение оставшегося мужского населения от уничтожения, это восстановление экономики, которая сегодня уничтожена», — заявил Водолацкий.

По словам депутата, единственным вариантом для решения конфликта является сторона, которая позволит Украине принять ту формулу, которая предложена президентом РФ. Для этого, подчеркнул Водолацкий, существует ряд стран Содружества Независимых Государств (СНГ), лидеры которых могут стать посредниками.

«Киевский режим не представляет собой Украину»
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Ранее в этот день глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, по итогам международная встречи, состоявшейся на Мальте с 28 по 29 октября, на которой, помимо прочего, обсуждалась киевская «формула мира».

Ермак отметил, что стороны согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции.

До этого, 30 октября, агентство Bloomberg сообщило, что страны Глобального Юга в ходе саммита на Мальте не проявили интереса к «мирной формуле», поскольку их внимание было сосредоточено на палестино-израильском конфликте.

Так называемая формула мира была предложена Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта. 23 сентября 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Россия продолжает спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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