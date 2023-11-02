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«Винные ярмарки» расширяют географию

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Фото: ТАСС/EPA/IAN LANGSDON
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«Винные ярмарки» — новый прогрессивный формат винного фестиваля, посвященного исключительно отечественному вину. В этом году проект, который курируют Минпромторг России и Ассоциация виноградарей и виноделов России, добился впечатляющего охвата: его мероприятия прошли в восьми крупных городах Российской Федерации.

В 2023 году программа «Винных ярмарок» стартовала в апреле в Воронеже, затем мероприятия прошли в таких городах, как Сочи, Астрахань, Калуга, Красногорск, Казань, Ярославль и Уфа. Завершился сезон также мероприятием в Воронеже в конце октября и начале ноября. Мероприятия программы традиционно проводились в уличном формате и были нацелены на ознакомление с традициями и культурой всех винодельческих регионов России, как-то: Кубань (Краснодарский край), Крым (Республика Крым и Севастополь), Долина Дона (Ростовская область), Дагестан (Республика Дагестан), Ставрополье (Ставропольский край) и Нижняя Волга (Волгоградская область).

В 2023 году участниками выставки стали как крупные индустриальные винодельни, так и небольшие крестьянско-фермерские хозяйства, имеющие лицензию на производство вина. Одним из принципиальных и революционных новшеств, отличающих «Ярмарки» от других подобных событий, стала возможность розничной торговли вином, что позволило найти кратчайший путь к своему потребителю, прежде всего небольшим винодельням. Все «Винные ярмарки» традиционно проходили на открытом воздухе. В каждом городе в программу были включены дегустации, мастер-классы виноделов, сомелье и бренд-амбассадоров, показы тематических документальных фильмов.

Больше о деятельности Минпромторга России по продвижению российского вина на уровне конечного потребителя вы сможете узнать на одной из площадок II Российского винодельческого форума.

Организаторами РВФ выступают Фонд «Росконгресс» и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке правительства Российской Федерации. Соорганизатор — Россельхозбанк. Стратегический научный партнер НИЦ — «Курчатовский институт».

Зарегистрироваться в качестве участника или представителя СМИ и ознакомиться с правилами подачи заявки можно на официальном сайте форума: wineforum.info и телеграм-канале «Первый винный».

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