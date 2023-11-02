Реклама
Прямой эфир
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС
Армия
В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок ВСУ оператор FPV-дронов
Мир
Латвия запретила движение машин с российскими номерами с 14 февраля
Мир
США расширили санкционный список против России
Общество
Беспорядки в Махачкале и сожжение Корана в Волгограде мог координировать один канал
Политика
В Госдуме усомнились в послаблениях Киева при допконсультации по «формуле мира»
Мир
ООН сообщила о переполненных людьми укрытиях в секторе Газа
Экономика
Правительство выделит на программу льготного автокредитования 30 млрд рублей
Мир
В Эстонии пригрозили депортацией за принятие гражданства РФ
Мир
В США хотят принять меры против военно-технического сотрудничества РФ и КНДР
Экономика
Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель
Общество
Заместитель Темирканова назвал его символом Санкт-Петербургской филармонии

Экономист спрогнозировал курс рубля до конца года

Экономист Беляев спрогнозировал курс 95-96 рублей за доллар до конца года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев описал в четверг, 2 ноября, будущее курса рубля до конца года. Специалист отметил, что соотношение национальной валюты и доллара зависит от общего состояния экономик двух стран.

«Нынешние действия Центрального банка позволили смахнуть спекулятивный налет и сгладить конъюнктурные воздействия на курс, но радикально поменять ситуацию и тенденцию, конечно, это не в состоянии», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

По словам аналитика, с одной стороны, российская экономика оживилась, а с другой стороны, при текущей ключевой ставке ей будет трудно показывать какие-то динамичные темпы развития и повышать свою эффективность. Поэтому нынешнее укрепление рубля не станет тенденцией, оно стабилизирует национальную валюту на уровне 95—96 рублей за доллар и 97—98 за евро.

«Мы можем считать, что равновесие установилось в этом районе, и, видимо, такие цифры мы увидим до конца месяца с некоторыми колебаниями, но всё-таки с намечающейся тенденцией к понижению курса рубля по отношению к доллару, но не очень заметной. Это не только прогноз на ноябрь, но и, скорее всего, до конца года», — отметил Беляев.

Пробили потолок: почему инфляция в России ускорилась
Аналитики ожидают, что эффект высоких ставок воздействует на цены через несколько месяцев

Ранее, 27 октября, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России на своем последнем заседании в 2023 году может еще повысить ключевую ставку или сохранить ее на текущем уровне, передает НСН. Она отметила, что Центробанк обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели, составляющей 4%.

В тот же день Банк России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых, сообщает телеканал «360». Ставка стала максимальной с начала мая прошлого года. До этого, 15 сентября, ставка поднималась до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого показатель не менялся с сентября 2022 года.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал «Известиям», что решение регулятора было ожидаемым для рынка. По его словам, вероятно, в ближайшее время курс нацвалюты укрепится в коридоре 3—4 рубля к западным валютам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023