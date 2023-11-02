Экономист спрогнозировал курс рубля до конца года

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев описал в четверг, 2 ноября, будущее курса рубля до конца года. Специалист отметил, что соотношение национальной валюты и доллара зависит от общего состояния экономик двух стран.

«Нынешние действия Центрального банка позволили смахнуть спекулятивный налет и сгладить конъюнктурные воздействия на курс, но радикально поменять ситуацию и тенденцию, конечно, это не в состоянии», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

По словам аналитика, с одной стороны, российская экономика оживилась, а с другой стороны, при текущей ключевой ставке ей будет трудно показывать какие-то динамичные темпы развития и повышать свою эффективность. Поэтому нынешнее укрепление рубля не станет тенденцией, оно стабилизирует национальную валюту на уровне 95—96 рублей за доллар и 97—98 за евро.

«Мы можем считать, что равновесие установилось в этом районе, и, видимо, такие цифры мы увидим до конца месяца с некоторыми колебаниями, но всё-таки с намечающейся тенденцией к понижению курса рубля по отношению к доллару, но не очень заметной. Это не только прогноз на ноябрь, но и, скорее всего, до конца года», — отметил Беляев.

Ранее, 27 октября, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России на своем последнем заседании в 2023 году может еще повысить ключевую ставку или сохранить ее на текущем уровне, передает НСН. Она отметила, что Центробанк обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели, составляющей 4%.

В тот же день Банк России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых, сообщает телеканал «360». Ставка стала максимальной с начала мая прошлого года. До этого, 15 сентября, ставка поднималась до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого показатель не менялся с сентября 2022 года.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал «Известиям», что решение регулятора было ожидаемым для рынка. По его словам, вероятно, в ближайшее время курс нацвалюты укрепится в коридоре 3—4 рубля к западным валютам.