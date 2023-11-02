ГД одобрила в I чтении сохранение пособия на ребенка при выходе родителя на работу

Госдума 2 ноября в первом чтении одобрила выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 года при выходе родителя на работу на полную ставку. Об этом «Известиям» сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

Ежемесячно пособие по уходу за ребенком до 1,5 года будут продолжать выплачивать родителю даже в том случае, если он выйдет на работу на полный рабочий день. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года, подчеркнул парламентарий.

«Соответствующие изменения будут внесены в Федеральный закон и Трудовой кодекс», - сказал Говырин.

В настоящее время находящиеся в декретном отпуске граждане, если хотят сохранить право на пособие, могут трудиться только неполный рабочий день.

Как сообщил депутат, после принятия поправок пособие будет выплачиваться и при полном рабочем дне, и при неполном. Говырин отметил, что работать при этом можно у любого работодателя — не только в той организации, из которой человек ушел в отпуск по уходу за ребенком — или стать предпринимателем.

Парламентарий пояснил, что инициатива простимулирует молодых родителей к возвращению в активную трудовую деятельность, к получению востребованных на рынке труда профессий и реализации предпринимательских проектов.