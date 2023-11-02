Прощание с Темиркановым пройдет 5 ноября в Санкт-Петербургской филармонии

Прощание с дирижером Юрием Темиркановым пройдет 5 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Об этом в четверг, 2 ноября, заявили в пресс-службе учреждения.

«Церемония прощания с Юрием Хатуевичем Темиркановым состоится 5 ноября в Большом зале Петербургской филармонии. Начало в 11:00», — говорится в сообщении.

2 ноября дирижер Темирканов ушел из жизни в возрасте 84 лет. С 1988 года он был худруком филармонии имени Шостаковича.

Деятель культуры является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, а также званий.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал творчество дирижера одним из символов высших достижений мировой культуры. Кроме того, по его мнению, худрук останется примером дирижера высочайшего уровня. Память о нем страна будет хранить, подчеркнул губернатор.