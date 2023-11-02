Беглов назвал творчество Темирканова эпохой в культуре и творчестве

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной худрука Филармонии имени Шостаковича Юрия Темирканова и назвал его творчество эпохой в культуре и истории. Его слова в четверг, 2 ноября, опубликовали на сайте администрации города.

Беглов подчеркнул, что Темирканов был одним из символов высших достижений мировой культуры.

«Для всех нас он останется примером дирижера высочайшего уровня, продолжателя традиций великих музыкантов России, настоящего гражданина нашего Отечества», — отметил он.

Кроме того, губернатор обратил внимание на то, что художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии был бесконечно предан России и городу, в котором работал. Память о нем страна будет хранить, объяснил он.

2 ноября худрук Темирканов ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Деятель культуры родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком Филармонии имени Шостаковича.

Дирижер является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, а также званий.