Реклама
Прямой эфир
Мир
Красный Полумесяц сообщил о ранении медиков после обстрела ЦАХАЛ «скорой»
Экономика
В банках заявили об отсутствии влияния антироссийских санкций на их работу в РФ
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС
Армия
В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок ВСУ оператор FPV-дронов
Мир
Латвия запретила движение машин с российскими номерами с 14 февраля
Мир
США расширили санкционный список против России
Общество
Беспорядки в Махачкале и сожжение Корана в Волгограде мог координировать один канал
Политика
В Госдуме усомнились в послаблениях Киева при допконсультации по «формуле мира»
Мир
Медики и пожарные не могут добраться до руин лагеря беженцев в Газе
Общество
«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявили в Москве на утро 3 ноября
Экономика
Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель
Общество
Заместитель Темирканова назвал его символом Санкт-Петербургской филармонии

Польские пограничник и полицейский пострадали на границе с Белоруссией

0
Фото: TASS/EPA/Wojtek Jargilo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польские пограничник и полицейский пострадали на границе с Белоруссией во время предотвращения проникновения нелегальных мигрантов. Об этом 2 ноября сообщается на сайте Пограничной стражи республики.

Сотрудники были забросаны камнями, после того как они предотвратили попытку проникновения из Белоруссии в Польшу группы из примерно 10 человек.

«Во время нападения на территории подразделения Пограничной стражи в Мельнике были ранены сотрудник Пограничной стражи и сотрудник полиции. Первый был ранен камнем в голову, второй — в руку. Их жизням не угрожает опасность», — сказано в сообщении.

Как отмечается, за минувшие сутки в Польшу из Белоруссии пытались нелегально проникнуть 86 человек, в их числе граждане Ирана и Сомали.

За содействие в незаконном пересечении границы польские пограничники задержали троих человек. Все они — граждане Украины.

Заборная война: почему Польша решила отгородиться от Белоруссии
К патрулированию границы Варшава привлекла военнослужащих

Ранее, 9 октября, секретарь крупнейшей польской оппозиционной партии республики «Гражданская платформа» Марчин Кервиньский заявил, что необходимо усилить возведенное на границе с Белоруссией электронное ограждение. В мае сообщалось, что польская сторона возвела на границе с Белоруссией электронный забор протяженностью примерно 206 км. Он оснащен системой камер видеонаблюдения, а также датчиками движения.

Ситуация на границе Белоруссии с государствами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) обострилась в 2021 году, когда к пограничным пунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию ЕС. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023