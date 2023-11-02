Польские пограничник и полицейский пострадали на границе с Белоруссией во время предотвращения проникновения нелегальных мигрантов. Об этом 2 ноября сообщается на сайте Пограничной стражи республики.

Сотрудники были забросаны камнями, после того как они предотвратили попытку проникновения из Белоруссии в Польшу группы из примерно 10 человек.

«Во время нападения на территории подразделения Пограничной стражи в Мельнике были ранены сотрудник Пограничной стражи и сотрудник полиции. Первый был ранен камнем в голову, второй — в руку. Их жизням не угрожает опасность», — сказано в сообщении.

Как отмечается, за минувшие сутки в Польшу из Белоруссии пытались нелегально проникнуть 86 человек, в их числе граждане Ирана и Сомали.

За содействие в незаконном пересечении границы польские пограничники задержали троих человек. Все они — граждане Украины.

Ранее, 9 октября, секретарь крупнейшей польской оппозиционной партии республики «Гражданская платформа» Марчин Кервиньский заявил, что необходимо усилить возведенное на границе с Белоруссией электронное ограждение. В мае сообщалось, что польская сторона возвела на границе с Белоруссией электронный забор протяженностью примерно 206 км. Он оснащен системой камер видеонаблюдения, а также датчиками движения.

Ситуация на границе Белоруссии с государствами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) обострилась в 2021 году, когда к пограничным пунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию ЕС. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.