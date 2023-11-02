Эксперт не исключил негативного влияния на карьеру Джоли из-за поста о Палестине

Музыкальный продюсер Сергей Лавров в разговоре с «Известиями» 2 ноября выразил обеспокоенность за карьеру голливудской актрисы, экс-посла доброй воли ООН Анджелины Джоли после того, как она открыто поддержала палестинцев и раскритиковала действия Израиля.

Он обратил внимание на реакцию, которую вызвал пост Джоли в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), под которым на тот момент было около 250 тыс. комментариев.

«Это только кажется, что на Западе всё свободно. На самом деле, всё у них делается по указке и дирижируется кем-то. И я волнуюсь, как бы ей не стали перекрывать кислород в ее творчестве, в мероприятиях», — заявил Лавров.

1 ноября Джоли открыто поддержала палестинцев и раскритиковала действия Израиля, заявив, что власти еврейского государства бомбят невинных жителей сектора Газа, превращая анклав в открытое захоронение. По оценке Джоли, мировые лидеры, которые отказываются требовать прекращения огня и препятствуют Совету Безопасности ООН в остановке кровопролития, становятся соучастниками этих преступлений.

В тот же день заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что израильские атаки на лагерь беженцев ― лишь самое недавнее из зверств, которое постигло население сектора Газа. Данное заявление было сделано по итогам визита замгенсека всемирной организации в Израиль.

Тогда же палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что как минимум 195 человек погибли и 777 пострадали в результате ударов по лагерю для беженцев «Джабалия». Кроме того, после ударов по лагерю около 120 человек числятся пропавшими без вести.

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подтвердил данную атаку. По его словам, это было нужно, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован.

По последним данным, количество жертв в палестинском анклаве выросло до 9061, в их числе 3760 детей и 2326 женщин. Число раненых достигло 32 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.