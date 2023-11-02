ООН сообщила о переполненных людьми укрытиях в секторе Газа

Примерно 690 тыс. покинувших места проживания палестинцев сосредоточены на 149 объектах, при этом количество людей в укрытиях в четыре раза превышает их вместимость.Об этом в четверг, 2 ноября, сообщило агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Согласно заявлению организации, ситуация в секторе Газа отчаянная.

«Около 690 000 внутренне перемещенных лиц находят убежище на 149 объектах. Вместимость наших приютов почти в четыре раза превышает их предполагаемую вместимость, а условия переполненности по-прежнему создают серьезные проблемы со здоровьем и защитой», — указано в сообщении БАПОР на странице в соцсети X (бывш. Twitter).

25 октября Совет Безопасности (СБ) ООН не принял российский проект ближневосточной резолюции, в котором призывалось к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Проект не набрал необходимых девяти голосов за из 15. Против него выступили США и Великобритания, еще девять воздержались.

Позднее, 27 октября, Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая также призывает к немедленному перемирию. За нее проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, среди которых США, Австрия, Чехия и др., еще 45 воздержались. В свою очередь, Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН.

По последним данным, количество жертв в палестинском анклаве выросло до 9061, в их числе 3760 детей и 2326 женщин. Число раненых достигло 32 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.