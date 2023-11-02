Правительство выделит на программу льготного автокредитования 30 млрд рублей

Правительство России выделит на программу льготного автокредитования 30 млрд рублей в ближайшие три года. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Средства пойдут на реализацию действующей программы автокредитования, она позволяет получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля определенным категориям граждан», — объяснил он.

Мишустин указал, что в данном случае речь идет о медицинских работниках, учителях, участниках специальной военной операции (СВО) и их родственников. Кроме того, он добавил, что также планируется расширить программу льготного автокредитования для людей с ограничениями по здоровью. При покупке российских электромобилей в кредит скидка увеличится до 35%.

«Рассчитываем, что благодаря принятым мерам еще больше наших граждан получат возможности приобрести такие автомобили. Это будет способствовать в том числе улучшению экологической ситуации», — подчеркнул председатель правительства.

В данной программе участвуют автомобили производства АвтоВАЗа, УАЗа, ГАЗа, Haval (произведенные на заводе в Тульской области), электромобили Evolute и «Москвич 3е»,добавили в пресс-службе ведомства.

4 августа Мишустин распорядился проработать предложения по дальнейшему развитию программы льготного автокредитования. Отмечается, что необходимо оценить возможность распространения требований к локализации производства автотранспортных средств, используемых для государственных и муниципальных нужд на основании заключенных договоров аренды.

В марте Минпромторг заявил, что программа льготного автокредитования доступна только для работников сфер образования и медицины, участников спецоперации и членов их семей. В ведомстве уточнили, что под условия подпадают автомобили российского производства стоимостью до 2 млн рублей.

Программа льготного автокредитования была продлена в ноябре 2022 года. В Минпромторге сообщили, что на начало ноября по программе приобрели более 34 тыс. автомобилей.