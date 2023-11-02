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Финансовый аналитик оценил рекордный рост золотых резервов России

РФ нарастила золотые резервы до 2,36 тыс. т: Соловьев указал на рекордный уровень
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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По итогам сентября 2023 года золотые резервы России выросли до рекордных 2,36 тыс. т, сообщило «РИА Новости», проанализировав данные мировых центробанков. РФ остается на пятом месте в мире по этому показателю. Как рассказал «Известиям» 2 ноября финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев, золотые резервы за месяц увеличились на 2%, достигнув максимального уровня накоплений за всю новейшую историю страны.

«В структуре резервов ФНБ (Фонда национального благосостояния России. — Ред.), состоящих в данный момент из юаня и золота, максимальная доля последнего определена в 40% от общего объема. Таким образом, можно полагать, что российский Центробанк близок к заполнению или уже заполнил лимит вложений в инструмент», — отметил эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что в третьем квартале мировые центральные банки закупили золота на 120% больше, чем кварталом ранее, и на 14% больше в годовом исчислении. При этом Народный банк Китая занял первую строчку в этом списке.

«В настоящий момент золото находится на пути к самому большому месячному приросту с ноября 2022 [года] из-за перехода инвесторов в безопасные активы. Таким образом, удорожание золота с октябрьского начала ближневосточного конфликта уже принесло прибыль держателям металла», — заключил Соловьев.

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Ранее, 21 сентября, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, объясняя «Известиям» заинтересованность стран в драгоценном металле, уточнил, что рост геополитической напряженности на фоне конфликта между Россией и странами Запада привел к пересмотру валютных рисков многими национальными регуляторами. Хранение резервов в разных защитных активах, к каким относится золото, снижает вероятность обесценивания, изъятия и прочих проблем, подчеркнул он.

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