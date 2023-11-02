Финансовый аналитик оценил рекордный рост золотых резервов России

По итогам сентября 2023 года золотые резервы России выросли до рекордных 2,36 тыс. т, сообщило «РИА Новости», проанализировав данные мировых центробанков. РФ остается на пятом месте в мире по этому показателю. Как рассказал «Известиям» 2 ноября финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев, золотые резервы за месяц увеличились на 2%, достигнув максимального уровня накоплений за всю новейшую историю страны.

«В структуре резервов ФНБ (Фонда национального благосостояния России. — Ред.), состоящих в данный момент из юаня и золота, максимальная доля последнего определена в 40% от общего объема. Таким образом, можно полагать, что российский Центробанк близок к заполнению или уже заполнил лимит вложений в инструмент», — отметил эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что в третьем квартале мировые центральные банки закупили золота на 120% больше, чем кварталом ранее, и на 14% больше в годовом исчислении. При этом Народный банк Китая занял первую строчку в этом списке.

«В настоящий момент золото находится на пути к самому большому месячному приросту с ноября 2022 [года] из-за перехода инвесторов в безопасные активы. Таким образом, удорожание золота с октябрьского начала ближневосточного конфликта уже принесло прибыль держателям металла», — заключил Соловьев.

Ранее, 21 сентября, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, объясняя «Известиям» заинтересованность стран в драгоценном металле, уточнил, что рост геополитической напряженности на фоне конфликта между Россией и странами Запада привел к пересмотру валютных рисков многими национальными регуляторами. Хранение резервов в разных защитных активах, к каким относится золото, снижает вероятность обесценивания, изъятия и прочих проблем, подчеркнул он.