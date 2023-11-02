СНБ Армении задержала террористов, готовящих захват государственных зданий

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала террористическую группировку, планировавшую захват государственных зданий в стране. Об этом 2 ноября сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

«По предварительному сговору группа в течение 2023 года готовилась совершить взрыв и иное общественно опасное деяние, а также занять и удержать здания государственного значения Армении и другие здания, целью которых было воспрепятствовать деятельности органов государственной власти», — говорится в сообщении СНБ.

В релизе ведомства также указывается, что в отношении пяти членов преступной группы инициировано уголовное преследование, им уже предъявлены обвинения.

В ходе обыска оперативники СНБ обнаружили у членов группы огнестрельное оружие, боеприпасы, взрыватель, беспилотный летательный аппарат, около десяти неиспользованных СИМ-карт армянских и российских операторов, а также документы, содержащие упоминания о подготовке к терактам. Террористическая операция получила название «Северный листопад», рассказали в ведомстве.

Отмечается также, что террористическая группирвока планировала создать украинские и молдавские Telegram-каналы под названиями «Восстание национального спасения». Кроме того, был разработан план по вывозу в Грузию членов семей участников готовящихся терактов.

В настоящий момент следствие продолжается, выясняются все обстоятельства дела.

В августе ФСБ России задержала двух человек, планировавших подрыв станций связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск. Задержанные оказались сторонниками идеологии запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации «Граждане СССР».