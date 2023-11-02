Пенсионер зарезал собаку и ее хозяина в Нижегородской области

В Дзержинском Нижегородской области пенсионер зарезал пса, напавшего на его собаку, и его хозяина. Об этом 2 ноября рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел 1 ноября во дворе дома на улице Буденного. Во время прогулки 68-летнего мужчины на его питомца напал другой пес сторожевой породы кане-корсо.

После этого пенсионер достал нож и зарезал агрессивное животное, а затем ударил им же его владельца в живот, отчего тот скончался.

«Он, вооружившись ножом, ударил сначала по собаке. А когда подбежал хозяин, нанес и ему один удар в левую сторону живота», — сообщил источник.

Вооруженный мужчина сам вызвал полицию на место происшествия. Правоохранительные органы проводят проверку случившегося.

Ранее, 23 сентября, в подмосковном Звенигороде мужчина вступил в словесную перепалку с супружеской парой из-за лая собаки около многоквартирного дома. Он ударил женщину по лицу, после чего схватил нож и напал на владельца животного, ударив острым предметом несколько раз. Спустя час пострадавший умер в реанимации.

Нападавший скрылся с места преступления, но был задержан полицейскими. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.