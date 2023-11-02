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В Госдуме отреагировали на планы Молдавии прекратить взносы в СНГ

Молдавия намерена прекратить взносы в организации на платформе СНГ: мнение депутата Чепы
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Фото: Global Look Press/dpa/Sergiy Anishchenko
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В Минфине Молдавии заявили о намерении страны прекратить финансовые взносы в организации на платформе Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2024 году. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, это отразится на российско-молдавских отношениях.

«Это отразится в первую очередь, конечно, на наших двусторонних отношениях, это отразится на тех договорах, которые были заключены с Молдавией, потому что многие договоры были заключены по определенным ценам. Я думаю, что эти цены надо будет пересматривать. И те льготы, на которые претендовал ряд стран СНГ, в этом случае Молдавия потеряет», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Также парламентарий предположил, что возможное решение Молдавии негативно скажется и на ее отношениях с другими странами СНГ.

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13 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Молдавия переняла на себя «бациллу Украины» по номинальному членству в Содружестве Независимых Государств. Так он прокомментировал отсутствие представителей республики на заседании организации.

Тогда же президент РФ Владимир Путин указал на то, что некоторые страны до сих пор числятся в составе СНГ, но давно не работают в этом формате. Речь идет об Украине, Грузии и Молдавии.

В августе глава делегации Молдавии в Межпарламентской ассамблее СНГ Адриан Лебединский сказал в интервью «Известиям», что Молдавия продолжит разрушать отношения с СНГ и рано или поздно перейдет от денонсации политических соглашений с содружеством к разрыву экономических.

В мае Кишинев объявил о денонсации первых соглашений, подписанных республикой в рамках СНГ: об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств — членов содружества от 12 апреля 1996 года и об условиях поставки товаров между организациями государств СНГ от 20 марта 1992-го.

Позже Молдавия заявила о разрыве еще нескольких соглашений, а также объявила о выходе страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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