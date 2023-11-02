Еще 1,5 млрд рублей выделят Рязанской области на капремонт школ

Рязанской области выделят дополнительно 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт школ. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Регион вошел в число получателей федеральных субсидий по итогам конкурсного отбора, который провело Министерство просвещения РФ, поясняет 62INFO.ru.

В период с 2024 по 2026 год планируется капитально отремонтировать 23 школы. В следующем году приведут в порядок шесть школ. Две — в Рязани, остальные — в малых городах и селах области.

По словам губернатора, которые приводит РИА «7 новостей», за прошедшие два года при поддержке федеральных властей было модернизировано 40 школ. В этом году на средства из регионального бюджета провели плановый ремонт в 11 образовательных учреждениях.

В первую очередь внимание уделяется созданию безопасных и комфортных условий для учеников и учителей.