В Госдуме предложили не приостанавливать индексацию зарплат военнослужащих

В Госдуму внесли поправку, которая предлагает не приостанавливать до 1 января 2025 года индексацию зарплат военнослужащих. Об этом сообщил «Известиям» в четверг, 2 ноября, первый зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов («Единая Россия»).

«Совместно с коллегами — председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым и председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым подготовили и внесли в Госдуму поправку ко второму чтению, которая позволит провести индексацию в 2024 году окладов денежного содержания военнослужащих и приравненных к ним лиц. <...> Даже в условиях, когда принимается решение не индексировать зарплаты чиновникам, мы должны проявить уважение к нашим защитникам», — сказал Бессарабов.

Он также указал, что это является безусловным приоритетом для фракции «Единая Россия», добавив, что внесенные в проект поправки планируется рассмотреть в ноябре.

Законопроект о приостановке индексации зарплат бюджетников затрагивает выплаты госслужащим, судьям, помощникам депутатов и сенаторов, а также сотрудникам полиции и военнослужащим. Документ был одобрен Госдумой в первом чтении 25 октября.

Ранее, 2 ноября, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить 13-ю зарплату участникам спецоперации на Украине, если они находятся в зоне СВО больше года. Письмо с такой просьбой было направлено в адрес министра обороны России Сергея Шойгу.