«Ъ»: правительство побудит регионы пересмотреть систему тарифов для населения

Правительство РФ нашло способ побудить регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию, а именно — ввести их дифференциацию, учитывая объемы потребления электричества. Об этом пишет 2 ноября газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в кабине министров.

Отмечается, что чем выше будет потребление электроэнергии, тем выше будет ставка тарифа. В кабмине сообщили, что только регионы, перешедшие на новые тарифы для населения, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования — доплаты от государства за снижение стоимости тарифов.

Другим способом перейти на новый механизм регионы могут, субсидировав тарифы для своих жителей из собственных бюджетов. Как считает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), данная инициатива подстегнет к переходу на новые тарифы всю страну, поскольку в 2024 году почти все субъекты при установке тарифов выходят за пределы установленного потолка субсидии.

«Уровень субсидии можно будет индексировать на уровень инфляции, а также на коэффициент прироста объемов потребления энергии населением. В ФАС подтвердили, что предлагают ввести такую меру с 1 января 2024 года», — отмечает издание.

Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявил, что в стране в ближайшие полтора года индексации тарифов ЖКХ быть не должно. Он пояснил, что правительство передвинуло следующую индексацию на 1 июля 2024 года. По его словам, благодаря переносу индексации в бюджете появились средства, которые могут быть направлены на развитие системы ЖКХ в регионах РФ.

В мае тариф на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети повысился на 6,3% до конца 2023 года. В ФАС объяснили эти изменения реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе. При этом в службе уточнили, что для населения тарифы, как и заявлялось ранее, изменятся только с 1 июля 2024 года.