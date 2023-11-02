Реклама
Прямой эфир
Мир
Правозащитники подтвердили применение Израилем фосфорных боеприпасов
Общество
Губернатор сообщил о работе ПВО в Ростовской области
Общество
В Госдуме предложили не приостанавливать индексацию зарплат военнослужащих
Происшествия
Киев совершил провокацию для создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС
Армия
В Москве вручили награды получившим ранения в ходе спецоперации бойцам
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 9 тыс. человек
Культура
В Минкультуры заявили об отсутствии деструктивных изменений в «Троице» Рублева
Общество
В соцсетях сообщили о найденных на свалке в Краснодаре документах клиентов банка
Общество
В Москве открылась уличная выставка об истории нацизма в Швеции
Общество
Умер худрук Санкт-Петербургской академической филармонии
Мир
Бахрейн отзывает посла в Израиле
Спорт
Головина во второй раз подряд признали игроком месяца в «Монако»
Общество
Производителям товаров первой необходимости запретили менять объем упаковки

«Ъ»: правительство побудит регионы пересмотреть систему тарифов для населения

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ нашло способ побудить регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию, а именно — ввести их дифференциацию, учитывая объемы потребления электричества. Об этом пишет 2 ноября газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в кабине министров.

Отмечается, что чем выше будет потребление электроэнергии, тем выше будет ставка тарифа. В кабмине сообщили, что только регионы, перешедшие на новые тарифы для населения, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования — доплаты от государства за снижение стоимости тарифов.

Другим способом перейти на новый механизм регионы могут, субсидировав тарифы для своих жителей из собственных бюджетов. Как считает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), данная инициатива подстегнет к переходу на новые тарифы всю страну, поскольку в 2024 году почти все субъекты при установке тарифов выходят за пределы установленного потолка субсидии.

«Уровень субсидии можно будет индексировать на уровень инфляции, а также на коэффициент прироста объемов потребления энергии населением. В ФАС подтвердили, что предлагают ввести такую меру с 1 января 2024 года», — отмечает издание.

Сотовые доли: в России предложили ввести новые льготы на электроэнергию
Каким компаниям могут утвердить пониженный тариф

Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявил, что в стране в ближайшие полтора года индексации тарифов ЖКХ быть не должно. Он пояснил, что правительство передвинуло следующую индексацию на 1 июля 2024 года. По его словам, благодаря переносу индексации в бюджете появились средства, которые могут быть направлены на развитие системы ЖКХ в регионах РФ.

В мае тариф на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети повысился на 6,3% до конца 2023 года. В ФАС объяснили эти изменения реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе. При этом в службе уточнили, что для населения тарифы, как и заявлялось ранее, изменятся только с 1 июля 2024 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023