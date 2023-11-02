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Дело возбудили после падения дерева на ребенка в Липецке

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В Липецке возбуждено уголовное дело по факту падения сухого дерева на 10-летнюю девочку. В результате ребенок получил травму головы, ушибы грудной клетки и живота. Она госпитализирована.

Инцидент произошел во время шквалистого ветра 8 октября на улице Вермишева. По мнению следствия, трагедия произошла в результате халатности должностных лиц городской администрации, которые ответственны за содержание и благоустройство территории города, пишет GOROD48.

В данный момент проводятся экспертизы, чтобы установить тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка, рассказала Lipetskmedia старший помощник главы СУ СКР по Липецкой области Юлия Кузнецова.

На следующий день после случившегося в больницу к пострадавшей приехала глава города Евгения Уваркина. Родителям девочки она пообещала оказать всю необходимую помощь, чтобы она поскорее поправилась.

Ранее, 18 октября, сообщалось, что в деревне Нижние Быги в Удмуртии ветер сорвал лист профнастила со строящегося объекта. При падении профнастила пострадала 12-летняя девочка. Школьница получила рваную рану на ноге.

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