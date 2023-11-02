Липецкий завод «Данон» уличили в загрязнении воздуха

На предприятии «Молочный комбинат «Липецкий» (входит в АО «Данон Россия») обнаружили нарушения в области охраны окружающей среды. Проверку проводило Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора, сообщает ИА «Абирег» в четверг, 2 ноября.

Так, в управлении заявили о нарушениях инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и нарушении при эксплуатации установок очистки газов на заводе «Данон Россия» в Липецке.

В отношении должностных лиц возбудили дело об административном правонарушении по ст. 8.21 КоАП РФ («Нарушение правил охраны атмосферного воздуха»). Также предприятию выдали предписание об устранении нарушений.