Реклама
Прямой эфир
Общество
Росавиация выпустила рекомендации по предотвращению выкатываний самолетов
Мир
В Иране предложили странам ШОС заключить пакт о ненападении
Мир
ЦАХАЛ сообщила об атаке на военную инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане
Мир
Красный Полумесяц сообщил о ранении медиков после обстрела ЦАХАЛ «скорой»
Экономика
В банках заявили об отсутствии влияния антироссийских санкций на их работу в РФ
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС
Армия
В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок ВСУ оператор FPV-дронов
Мир
Латвия запретила движение машин с российскими номерами с 14 февраля
Мир
США расширили санкционный список против России
Общество
Беспорядки в Махачкале и сожжение Корана в Волгограде мог координировать один канал
Политика
В Госдуме усомнились в послаблениях Киева при допконсультации по «формуле мира»
Мир
Медики и пожарные не могут добраться до руин лагеря беженцев в Газе

В Ростове-на-Дону высадят более 1 миллиона тюльпанов

0
Фото: предоставлено Администрацией г. Ростов-на-Дону
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К 275-летию Ростова-на-Дону, которое будет отмечаться в 2024 году, этой осенью будет высажено более 1 миллиона тюльпанов, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.

Логвиненко отметил, что ранее в Ростове ежегодно высаживали порядка 300-400 тыс. тюльпанов. Таким образом, новая цифра — абсолютный рекорд для донской столицы. Традиция высаживать тюльпаны появилась в городе в 2021 году, напомнил мэр.

В этом году были выбраны тюльпаны самых ярких расцветок — розовые, желтые, белые, красные. Они будут высажены на проспекте Стачки, улицах Малиновского, Левобережной и Таганрогской, проспектах Шолохова и 40-летия Победы, в Покровском сквере и на ряде других городских улиц и площадей.

Как отмечают в администрации города, в рамках реализации федеральной программы к 2035 году Ростов-на-Дону планируют сделать зеленым городом за счет высадки новых деревьев, кустарников и цветов. Планы по будущему озеленению зафиксировали в Стратегии социально-экономического развития региона. Власти города намерены каждый год завозить свыше 50 тысяч деревьев, а площадь, отведенная под цветы, составит около 326 тысяч кв. метров. Только в 2023 году в городе должны укорениться около 100 тысяч деревьев, часть из которых будут компенсационными высадками.

В рамках постепенного озеленения региона в Ростове-на-Дону ежегодно проводится день древонасаждения. В этом году на традиционном мероприятии, прошедшем в конце октября, ростовчане высадили 2,8 тысячи деревьев и 5,7 тысяч кустарников, в том числе платаны, сосны, березы, ивы, клены, рябины, ели, туи, катальпы, сливы и другие. В мероприятии принял участие глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023