В Ростове-на-Дону высадят более 1 миллиона тюльпанов

К 275-летию Ростова-на-Дону, которое будет отмечаться в 2024 году, этой осенью будет высажено более 1 миллиона тюльпанов, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.

Логвиненко отметил, что ранее в Ростове ежегодно высаживали порядка 300-400 тыс. тюльпанов. Таким образом, новая цифра — абсолютный рекорд для донской столицы. Традиция высаживать тюльпаны появилась в городе в 2021 году, напомнил мэр.

В этом году были выбраны тюльпаны самых ярких расцветок — розовые, желтые, белые, красные. Они будут высажены на проспекте Стачки, улицах Малиновского, Левобережной и Таганрогской, проспектах Шолохова и 40-летия Победы, в Покровском сквере и на ряде других городских улиц и площадей.

Как отмечают в администрации города, в рамках реализации федеральной программы к 2035 году Ростов-на-Дону планируют сделать зеленым городом за счет высадки новых деревьев, кустарников и цветов. Планы по будущему озеленению зафиксировали в Стратегии социально-экономического развития региона. Власти города намерены каждый год завозить свыше 50 тысяч деревьев, а площадь, отведенная под цветы, составит около 326 тысяч кв. метров. Только в 2023 году в городе должны укорениться около 100 тысяч деревьев, часть из которых будут компенсационными высадками.

В рамках постепенного озеленения региона в Ростове-на-Дону ежегодно проводится день древонасаждения. В этом году на традиционном мероприятии, прошедшем в конце октября, ростовчане высадили 2,8 тысячи деревьев и 5,7 тысяч кустарников, в том числе платаны, сосны, березы, ивы, клены, рябины, ели, туи, катальпы, сливы и другие. В мероприятии принял участие глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.