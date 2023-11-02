Карта спецоперации на Украине 2 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 ноября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, на купянском направлении были отражены две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 20 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град», две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходные артиллерийские установки: АS-90 производства Великобритании и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено до 40 военнослужащих Украины, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля.

На донецком направлении ВС РФ отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ. Также нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригады противника. Суточные потери Киева составили до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley производства США, и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20. Кроме того, уничтожен пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов.

На южнодонецком направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 128-й бригад территориальной обороны. Потери противника составили до 165 бойцов, семь танков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы FH70 производства ФРГ, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На запорожском направлении потери противника составили до 100 военных, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы М119 производства США. На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 30 бойцов и пять автомобилей.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 521 самолет, 254 вертолета, 8543 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 118 танков и других боевых бронированных машин, 1175 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 887 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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