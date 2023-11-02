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Псковскую область признали лучшей в РФ по работе с ТОС

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Опыт Псковской области по работе с территориальными общественными самоуправлениями (ТОС) признали самым лучшим в России. Регион победил в V Всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС». Об этом на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым сообщила начальник управления по местному самоуправлению регионального правительства Елена Тимашова.

Она рассказала, что всего от области на конкурс поджали восемь заявок, вдвое больше, чем в 2022 году. Высокую оценку получила не только работа по развитию системы ТОС, но и деятельность отдельных территориальных общественных самоуправлений. В частности, на первом месте в номинации «Укрепляем мир общинами» оказалось ТОС «Ущицы» Куньинского района. Лучшей в России практикой по благоустройству территорий оказалась у ТОС Усвятского района «Светлый путь», уточняет Псковская лента новостей.

В номинации «Местные художественные промыслы» третьими оказались ТОС «Деревня Борисенки» Себежского района и ТОС «Корьховское» Дновского района. Еще одно самоуправление Дновского района, ТОС «Феникс» деревни «Морино», стало призером в номинации «Комплексное развитие территорий».

Глава ТОС «Платишино» Красногородского района Надежда Иванова стала второй среди руководителей территориальных общественных самоуправлений страны.

Псковское агентство информации уточняет, что Псковская область уже третий год принимает участие в этом конкурсе. Его проводит общенациональная ассоциация ТОС. В 2022 году регион стал вторым субъектом РФ по поддержке территориальных общественных самоуправлений.

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