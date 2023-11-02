Вован и Лексус поделились подробностями беседы с премьером Италии

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) 1 ноября рассказали, что организация телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони заняла у них около двух дней.

«Это всегда долгий процесс. У нас нет личных номеров», — сказал Вован в интервью итальянской газете la Repubblica.

Второй пракнер Лексус добавил, что на подготовку к беседе потребовалось порядка двух дней.

Кроме того, они рассказали, что в опубликованной аудиозаписи разговора с Мелони вырезали только формальные любезности в начале беседы. Называть тех, за кого себя выдавали в ходе разговора с премьером, молодые люди отказались.

Пранкеры также попросили не наказывать ответственных за организацию розыгрыша, заявив, что знакомы с методом работы протокольной службы и в курсе определенных изъянов в безопасности. Но это не означают, что в данном случае итальянский протокол был ошибочным, подчеркнули они.

Накануне Вован и Лексус провели разговор с Мелони от лица африканского чиновника. Она признала, что украинские контрнаступление ничего не изменило и многие устали от конфликта в стране. Она также заявила «африканским чиновникам», что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры.

В этот же день бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте раскритиковал Мелони за этот разговор. Политик уличил премьера в том, что ее оценка конфликта на Украине, которую она высказала пранкерам, расходится с той, которую она представляет своим согражданам.

Тем временем итальянские СМИ отмечают, что беседа итальянского премьера с пранкерами является «сенсационной ошибкой, которая подвергла Мелони насмешкам со стороны россиян по такому деликатному вопросу, как украинский кризис».