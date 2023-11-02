Пранкер Вован анонсировал еще один разговор с премьер-министром

Пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) удалось записать разговор с премьер-министром. Об этом 2 ноября Вован сообщил порталу Lenta.Ru.

«На следующей неделе тоже будет премьер-министр в продолжении этой темы. Одной страны, которая считает себя европейской», — сказал он.

Пранкер также прокомментировал реакцию СМИ на разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он рассказал, что эта история вызвала большой интерес.

«Мы не ожидали такого буйства от итальянцев. Часто западные СМИ игнорируют пранки над своими политиками, даже крупными, а здесь вся Италия следила. Мы вчера даже дали два интервью крупнейшим итальянским медиа», — рассказал Вован.

Накануне российские пранкеры опубликовали разговор с Мелони в Сети. В беседе с Кузнецовым и Столяровым итальянский премьер признала, что многие устали от украинского конфликта и вскоре все поймут, что необходим выход из этой ситуации.

Она также заявила «африканским чиновникам», что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры.

В этот же день бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте раскритиковал Мелони за этот разговор. Политик уличил премьера в том, что ее оценка конфликта на Украине, которую она высказала пранкерам, расходится с той, которую она представляет своим согражданам.