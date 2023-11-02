Эксперт назвал потери мировой экономики в случае ухудшения ситуации на Востоке

Эскалация боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС может нанести ущерб мировой экономике в виде потери $2 трлн. Об этом 1 ноября сообщила газета The New York Times со ссылкой на главного экономиста EY-Parthenon Грегори Дако.

Как отметил эксперт, при наихудшем сценарии расширения военных действий на Ближнем Востоке может начаться рецессия. Вследствие чего цены на нефть, предположительно, вырастут до $150 за баррель.

«Глобальные экономические последствия такого сценария весьма серьезны», — сказал Дако.

Кроме того, изменения могут последовать и в других отраслях. Так, из-за роста цен на энергоносители увеличится стоимость производства продуктов питания, что снизит покупательную способность домохозяйств. Из-за этого возникнут проблемы с продовольственной безопасностью в Египте, Пакистане и Шри-Ланке, а европейские страны столкнутся с новой волной мигрантов с Ближнего Востока.

«Падение мировых поставок нефти подстегнет инфляцию и одновременно замедлит рост экономики», — говорится в материале.

Накануне независимый эксперт рынка ресурсов и энергетик Владимир Демидов высказал заявил, что резкое повышение цен на нефть возможно в случае усугубления ближневосточного кризиса.

Ранее, 31 октября, замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал «Известиям», что цена нефти марки Brent уже в ноябре может подняться выше уровня $100 из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Новый виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.