Двое рецидивистов обокрали часовню в Кимрах

Неизвестные обокрали часовню на улице Орджоникидзе в Кимрах, полиции удалось быстро выйти на след злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Тверской области в четверг, 2 ноября.

Инцидент произошел ночью. Похититель вырвал дверь часовни и проник внутрь, но его спугнули местные жители. С собой он прихватил вещи прихожан, иконы и подсвечник.

В сжатые сроки на место прибыли оперативники. Полицейские выяснили, и участковый опросил очевидцев, а эксперт-криминалист изъял следы. Украденные вещи нашлись рядом с часовней, пишут «Тверские ведомости».

Благодаря проведенному розыску удалось задержать ранее судимых жителей Кимр 1973 и 1979 годов рождения. Они признались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Рецидивистам грозит до пяти лет лишения свободы.