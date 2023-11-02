Губернатор сообщил о работе ПВО в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отработали по целям в Ростовской области. Об этом 2 ноября сообщил губернатор Василий Голубев.

«В 14:17 система ПВО отработала по воздушной цели. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он в Telegram.

Позднее, в 14:40, система ПВО была задействована еще раз, сообщил Голубев.

«Военные выполняют свою работу», — отметил он.

До этого, 29 октября, Голубев также заявил о поражении воздушной цели средствами ПВО. Последствий на земле не было.

Ранее, 24 октября, система ПВО сработала в Ростове-на-Дону по целям в зоне спецоперации за пределами Ростовской области.

Украинские войска начали попытки атаковать регионы России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.