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Юрист оценил возможность Болгарии лишить РФ права собственности на храм в Софии

Болгария может оспорить право собственности РФ на Русскую церковь: мнение юриста Русяева
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Фото: commons.wikimedia.org/Ignessa Mladenova
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Болгарская прокуратура рекомендовала министерству регионального развития и благоустройства подвергнуть сомнению право собственности на Русскую церковь. Управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев в беседе с «Известиями» 2 ноября заявил, что данная рекомендация носит предварительный характер.

«Рекомендация прокуратуры носит предварительный характер, а сама проверка была инициирована на основании запросов от депутатов парламента Болгарии и одного из гражданских объединений. Окончательное решение о подаче иска об оспаривании права собственности должно принять министерство регионального развития и благоустройства Болгарии, которому адресована рекомендация», — объяснил Русяев.

При этом представители болгарского министерства пока не торопятся с подачей иска, так как, по их утверждению, им нужно время для тщательного изучения всех обстоятельств дела, указал собеседник. Более того, если проблему сможет решить российское посольство, переоформив церковь в собственность РФ на иных законных основаниях, смысла в иске уже не будет, указал юрист.

Как вместе с тем отметил Русяев, учитывая важность храма для российско-болгарских отношений, этот вопрос следовало бы решать не только юридическим путем, но и с применением политических методов.

«В любом случае вне зависимости от юридического статуса здания Русская церковь должна оставаться открытой для верующих, а РПЦ должна иметь возможность вести свою законную религиозную деятельность на территории Болгарии», — резюмировал специалист.

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Как 1 ноября уточнил главный прокурор Болгарии Борислав Сарафов, потребуется около месяца, чтобы оценить представленные прокуратурой документы, после чего примется решение о прекращении права собственности на РФ на храм.

В МИД РФ назвали такой шаг недружественным актом. Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала очередным деструктивным шагом данное решение властей Болгарии. Кроме того, решительный протест выразила и РПЦ. В церкви заявили, что эта мера имеет целью настроить друг против друга братские народы, связанные общей историей и единой верой.

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