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ПВО РФ перехватила четыре ракеты Storm Shadow и восемь снарядов из РСЗО за сутки

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Фото: РИА Новости
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Система противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки перехватила четыре ракеты Storm Shadow и восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, сообщается, что Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки уничтожили 31 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Марьинка, Спорное, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое и Харьково Запорожской области», — говорится в сообщении.

В числе прочего суточные потери украинской армии на донецком направлении составили до 115 военнослужащих, а также девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley производства США.

Министерство также дополняет, что во время контрбатарейной борьбы были поражены две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и артиллерийская система М777 производства США на этом направлении.

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31 октября средства ПВО РФ за сутки перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow и две противокорабельные ракеты «Нептун», а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Минобороны России 30 октября сообщало также, что российская система противовоздушной обороны пресекла попытку украинских националистов атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Все ракеты были сбиты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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