Пять сел попали в зону карантина по бешенству в Пензенской области

В Пензенской области пять населенных пунктов Мокшанского района оказались в зоне карантина по бешенству. Ограничения ввели в райцентре Мокшан, поселках Плодовый и Красное, а также селе Юровка и деревне Заречная. Об этом говорится в указе губернатора Олега Мельниченко.

В частности, в течение 60 дней запрещено лечить больных восприимчивых животных, въезжать посторонним на территорию подкарантинной зоны, ввозить и вывозить восприимчивых животных, снимать с трупов шкуры. Также запрещено отлавливать животных и вывозить в зоопарки.

Также предусмотрен план мероприятий по ликвидации очага бешенства. Так, за восприимчивыми животными установлено 10-дневное наблюдение, планируется вакцинация домашних питомцев и скота, их изоляция на два месяца, пишет ИА «Пенза-пресс».

Ранее, 11 октября, сообщалось об отмене карантина по бешенству в трех населенных пунктах Пензенской области. Карантин действовал в поселке Мокрые Вражки Мокшанского района, селе Соседка Башмаковского района, а также на нескольких улицах в городе Белинском.