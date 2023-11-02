Замначальника отдела по борьбе с наркотиками задержали в Саратове

В Саратове заместителя начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали за вымогательство. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает источник «Известий».

«В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на получение должностным лицом взятки за незаконные действия в особо крупном размере», — рассказал собеседник.

По имеющимся данным, инцидент произошел в мае 2023 года. Подозреваемый потребовал от задержанного им человека взятку в размере 10 млн рублей для освобождения от уголовной ответственности.

В итоге замначальника получил пароли от криптокошельков, но к самому кошельку не смог получить доступ. На данный момент он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее, 5 октября, московского полицейского заподозрили в пособничестве во взятке почти на 19 млн рублей. Сотрудник выступил посредником при передаче денег между представителями двух коммерческих компаний и другим лицом за строительные и ремонтные работы. Правоохранителя задержали.