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В ГД предложили информировать россиян о времени прибытия скорой помощи по SMS

Слуцкий предложил сообщать россиянам о времени прибытия скорой помощи по SMS
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил реализовать в России SMS-информирование граждан о времени прибытия бригад скорой помощи. Его обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть 2 ноября в распоряжении «Известий».

«На территории России в целях оказания скорой медицинской помощи функционирует система единого номера вызова скорой медицинской помощи. <...>. Однако в законодательстве и подзаконных актах федерального уровня отсутствует указание на систему обратной связи. Граждане не уведомляются об ожидаемом времени прибытия скорой помощи по вызову. При этом в регионах время прибытия может быть достаточно продолжительным», — говорится в документе.

Слуцкий подчеркнул, что в некоторых случаях информирование о сроках прибытия скорой помощи принципиально важно, поскольку ее вызывают для лиц в критическом состоянии. Оказание окружающими первичной медицинской помощи способно помочь лишь ограниченное время, добавил политик.

«Отправка SMS-сообщений о предполагаемом времени прибытия бригады скорой медицинской помощи не только сделает время ожидания не таким тревожным для пациентов и их близких, но и позволит своевременно принять решение о перевозке пациента альтернативным способом», — прокомментировал Слуцкий.

Депутат предложил закрепить в законодательстве обязательность сообщения по SMS о времени прибытия медицинской бригады. Оно может поступать на номер, с которого обратились на горячую линию системы единого вызова скорой помощи или другой по выбору заявителя.

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