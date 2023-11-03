В ГД предложили информировать россиян о времени прибытия скорой помощи по SMS
Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил реализовать в России SMS-информирование граждан о времени прибытия бригад скорой помощи. Его обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть 2 ноября в распоряжении «Известий».
«На территории России в целях оказания скорой медицинской помощи функционирует система единого номера вызова скорой медицинской помощи. <...>. Однако в законодательстве и подзаконных актах федерального уровня отсутствует указание на систему обратной связи. Граждане не уведомляются об ожидаемом времени прибытия скорой помощи по вызову. При этом в регионах время прибытия может быть достаточно продолжительным», — говорится в документе.
Слуцкий подчеркнул, что в некоторых случаях информирование о сроках прибытия скорой помощи принципиально важно, поскольку ее вызывают для лиц в критическом состоянии. Оказание окружающими первичной медицинской помощи способно помочь лишь ограниченное время, добавил политик.
«Отправка SMS-сообщений о предполагаемом времени прибытия бригады скорой медицинской помощи не только сделает время ожидания не таким тревожным для пациентов и их близких, но и позволит своевременно принять решение о перевозке пациента альтернативным способом», — прокомментировал Слуцкий.
Депутат предложил закрепить в законодательстве обязательность сообщения по SMS о времени прибытия медицинской бригады. Оно может поступать на номер, с которого обратились на горячую линию системы единого вызова скорой помощи или другой по выбору заявителя.
Ранее, 28 октября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о планах Минздрава освободить медицинских работников от немедицинских процедур. Он отметил, что повышение производительности труда медицинского персонала является в данный момент одним из главных проектов министерства.