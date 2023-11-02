Политолог заявил об интересе Макрона к партнерству со странами Центральной Азии

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет заинтересованность в сотрудничестве со странами Центральной Азии. Об этом 2 ноября «Известиям» заявил профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Руслан Костюк.

«Французское взаимодействие с Узбекистаном, конечно, носит преимущественно экономический характер, и больше Узбекистан, конечно, заинтересован в инвестициях Франции в разные секторы, в том числе и такие технологические, как транспорт, это касается и железных дорог и гражданской авиации, инфраструктуры. А для Франции в принципе регион Центральной Азии не в приоритете, но вместе с тем достаточно интересен, в том числе из-за геополитических соображений, все-таки Узбекистан — одно из ведущих более менее стабильных государств в этом регионе», — сказал он.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что Франция критическим образом зависит от внешних поставок урана после госпереворота в Нигере. В связи с этим Макрон будет предлагать сотрудничество Казахстану.

«Сказать, что у Казахстана какая-то одна точно выверенная позиция нельзя. Казахстан будет работать со всеми, с Францией в том числе. <…> Предложения от Франции будут, они и есть, нынешняя ситуация очень выгодна для Казахстана, конечно же, он воспользуется. Не то что выкручивая руки Франции, но явно используя заинтересованность Франции в Казахстане, которая сейчас в нем больше заинтересована, чем Казахстан во Франции», — сказал эксперт.

Накануне Макрон совершил прогулку по ночному Самарканду в сопровождении узбекского коллеги Шавката Мирзиёева. Президенты сделали совместное фото во время прогулки. Также президенты посетили историко-этнографический парк «Вечный город» в международном туристическом центре «Великий шелковый путь». Переговоры Макрона и Мирзиёева состоятся 2 ноября.

До этого Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан для встречи с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым. Лидеры двух государств планировали провести переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудить вопросы международной и региональной ситуации.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что некоторые восточноевропейские атомные электростанции сейчас находятся в поисках новых поставщиков урана, чтобы понизить свою зависимость от ядерного топлива России. В качестве одного из альтернативных источников рассматривается Казахстан, на который приходится более 40% от общего объема производства урана в мире. Известно, что в 2023 году Казахстан планирует поддерживать производство топлива на уровне 22 тыс. т.