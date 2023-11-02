Астраханцы пожаловались на множество чаек на городских каналах

В Астрахани на городских каналах резко выросло количество чаек. Это отметили местные жители. Некоторые уверены, что это связано с уменьшением уровня воды в каналах, из-за чего птицам стало легче добывать себе еду.

Однако, по словам специалистов, причина в другом. Как рассказал «Астрахань-24» журналист и фотограф дикой природы Владимир Паньков, озерные чайки мигрируют через Астраханскую область. Их было очень много и тогда, когда уровень воды в каналах был гораздо выше нынешнего. Такое происходит каждую осень. А то, что воды в канал мало и рыба более доступна, — лишь приятный бонус, отметил эксперт.

В середине октября в Астраханском заказнике «Степной» зафиксировали массовое скопление сайгаков. С 13 октября сотрудники заказника наблюдали большое количество взрослых животных с молодняком, рожденным в этом году. По примерным подсчетам специалистов, на территории заказника находились 19–20 тыс. особей.