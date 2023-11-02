Суд оштрафовал пытавшуюся забрать спасенную кошку из авто в Москве

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 4 тыс. рублей Наталью Кошанскую, которая не хотела передавать спасенную кошку из машины правоохранителям. Информацию «Известиям» подтвердили в суде в четверг, 2 ноября.

Так, девушке назначили в виде наказания штраф в 4 тыс. рублей за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о задержании Кошанской. Он также рассказал, что девушка не хотела отдавать животное в руки стражей порядка.

Накануне, 1 ноября, СМИ сообщили о попытках прохожих спасти котенка, который четвертый день сидел в машине на платной парковке в районе Охотного Ряда без еды и воды. Прибывшие на место спасатели и сотрудники полиции поначалу не могли вскрыть машину без согласия ее владельца. В итоге сотрудники МЧС смогли освободить животное.

Позднее в тот день в столичной прокуратуре рассказали, что котенок находится в удовлетворительном состоянии, но был страшно голоден и напуган. Уточнялось, что его заберут в семью работника правоохранительных органов.

По сообщениям пользователей Сети, хозяина автомобиля сотрудники правоохранительных органов задержали за неадекватное поведение, после чего отправили в психиатрическую клинику. Некоторые Telegram-каналы написали, что мужчина называл себя пророком.

Позже о 40-летнем хозяине животного рассказала «Известиям» его мать. Тогда же она уточнила, что на самом деле кот, о котором шла речь в СМИ, — это кошка. Сын женщины, которого зовут Алексей, подобрал котенка в подмосковном Воскресенске, где давно живет. Там мужчина работает в магазине бытовой химии, семьи у него нет.