СК проведет проверку из-за беременности 12-летней девочки в Ленинградской области

По факту госпитализации 12-летней беременной девочки проводится доследственная проверка. Об этом 2 ноября сообщили в следственном управлении СК России по Ленинградской области.

«В настоящее время следователями проводятся доследственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Процессуальное решение будет принято по результатам процессуальной проверки», — говорится в сообщении.

По итогам проверки будет дана оценка работы органов системы профилактики и ответственных должностных лиц.

Ранее в этот день сообщалось, что в поселке имени Морозова Ленинградской области госпитализировали 12-летнюю девочку с угрозой преждевременных родов. Она обратилась в больницу с жалобами на боли в животе. Врачи обнаружили у нее беременность с угрозой выкидыша.

По данным телеканала «78», беременной оказалась прилежная ученица, а отцом ее будущего ребенка — 16-летний хулиган, неоднократно остававшийся на второй год в школе.

Мать девочки Яна Александрова рассказала «Известиям», что не хочет, чтобы молодой человек понес уголовную ответственность.

«Я бы не хотела ломать жизнь и доходить до уголовного дела. Если будет какое-то наказание без, так скажем, судебного, то ладно, но до суда бы не хотелось. Если что-то пойдет не так, то я считаю, что он должен понести наказание», — сказала она.