Реклама
Прямой эфир
Мир
Красный Полумесяц сообщил о ранении медиков после обстрела ЦАХАЛ «скорой»
Экономика
В банках заявили об отсутствии влияния антироссийских санкций на их работу в РФ
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС
Армия
В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок ВСУ оператор FPV-дронов
Мир
Латвия запретила движение машин с российскими номерами с 14 февраля
Мир
США расширили санкционный список против России
Общество
Беспорядки в Махачкале и сожжение Корана в Волгограде мог координировать один канал
Политика
В Госдуме усомнились в послаблениях Киева при допконсультации по «формуле мира»
Мир
Медики и пожарные не могут добраться до руин лагеря беженцев в Газе
Общество
«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявили в Москве на утро 3 ноября
Экономика
Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель
Общество
Заместитель Темирканова назвал его символом Санкт-Петербургской филармонии

СК проведет проверку из-за беременности 12-летней девочки в Ленинградской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По факту госпитализации 12-летней беременной девочки проводится доследственная проверка. Об этом 2 ноября сообщили в следственном управлении СК России по Ленинградской области.

«В настоящее время следователями проводятся доследственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Процессуальное решение будет принято по результатам процессуальной проверки», — говорится в сообщении.

По итогам проверки будет дана оценка работы органов системы профилактики и ответственных должностных лиц.

Беспорочное зачатие: врачи помогли родиться «невозможному» ребенку
Как пара с редкой формой мутации хромосом смогла иметь детей

Ранее в этот день сообщалось, что в поселке имени Морозова Ленинградской области госпитализировали 12-летнюю девочку с угрозой преждевременных родов. Она обратилась в больницу с жалобами на боли в животе. Врачи обнаружили у нее беременность с угрозой выкидыша.

По данным телеканала «78», беременной оказалась прилежная ученица, а отцом ее будущего ребенка — 16-летний хулиган, неоднократно остававшийся на второй год в школе.

Мать девочки Яна Александрова рассказала «Известиям», что не хочет, чтобы молодой человек понес уголовную ответственность.

«Я бы не хотела ломать жизнь и доходить до уголовного дела. Если будет какое-то наказание без, так скажем, судебного, то ладно, но до суда бы не хотелось. Если что-то пойдет не так, то я считаю, что он должен понести наказание», — сказала она.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023