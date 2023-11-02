В Калужской области завершают строительство станции водоочистки

Строительство станции водоочистки завершают в Ульяновском районе Калужской области. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года, сообщает газета «Весть» в четверг, 2 ноября.

По словам главы регионального министерства строительства и ЖКХ Вячеслава Лежнина, после запуска станции более 3 тыс. жителей сельской местности будут обеспечены качественной питьевой водой.

Работы по возведению станции ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Ранее в ноябре сообщалось, что в Калужской области вся федеральная дорожная сеть на 100% готова к предстоящему зимнему сезону. Работы завершил ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.