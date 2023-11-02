Конкурс красоты «Мисс Брянск – 2024» объявил о кастинге

Жительниц Брянской области пригласили принять участие в кастинге на ежегодный конкурс «Мисс Брянск». Он пройдет 5 и 6 февраля в ресторанном комплексе Fabrika.

С собой девушки должны принести купальник и каблуки, а также хорошее настроение. Подробности мероприятия можно узнать у организаторов, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Конкурс «Мисс Брянск» — это яркое мероприятие, которое дарит букет эмоций как участницам, так и зрителям. На итоговом выступлении конкурсантки продемонстрируют как внешние данные, так и творческие способности.

В конце октября сообщалось, что победительница конкурса красоты «Мисс Россия – 2023» Маргарита Голубева показала национальный костюм, в котором девушка появится на конкурсе «Мисс Вселенная». Он называется «Царевна-Лебедь».