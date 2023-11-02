Москва готова организовать встречу глав МИД РФ, Азербайджана и Армении

Россия в ближайшее время готова организовать в Москве трехстороннюю встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана. Об этом 2 ноября сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«В ближайшее время мы готовы организовать в Москве трехсторонюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении», — заявила она в ходе брифинга.

Говоря о встрече премьер-министров Азербайджана и Армении Али Асадова и Никола Пашиняна, прошедшей в Грузии 27 октября, дипломат подчеркнула, что Москва приветствует «любые контакты, которые способствуют снятию напряженности или раздражения между Баку и Ереваном».

До этого, 28 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Как было указано в заявлении дипведомства, шаги к этому должны осуществляться на основе трехсторонних соглашений от 2020–2022 годов, включающих подготовку мирного договора, разблокирование транспортных коммуникаций и делимитацию армяно-азербайджанской границы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 октября заявил, что Россия прилагает усилия, чтобы помочь Армении и Азербайджану заключить мирный договор. По его словам, это необходимо для стабилизации обстановки и выхода на положительный вид жизни во всем регионе.

23 октября Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией по большому счету урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва, как отметил глава МИД РФ, готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.

В начале октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Так, они включили и Нагорный Карабах.

Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.