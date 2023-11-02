В Москве бизнесмен получил 13 лет колонии за госизмену и попытку контрабанды
Московский городской суд назначил 13 лет колонии строгого режима предпринимателю из Подмосковья Ахатжону Зохидову. Его признали виновным в госизмене и покушении на контрабанду оружия, сообщили 2 ноября в пресс-службе суда.
Мужчина признан виновным по статье 275 («Государственная измена)» и ч. 3 ст. 30, ст. 226.1 («Покушение на контрабанду оружия») УК РФ.
Как отмечается, приговор в законную силу еще не вступил. Он может быть обжалован.
Ранее, 27 октября, Мосгорсуд по делу о госизмене приговорил к 12 лет колонии строгого режима ученого Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского Анатолия Губанова. Как отмечалось, материалы дела были засекречены, поэтому процесс проходил в закрытом режиме.
Губанов был арестован по обвинению в госизмене 3 декабря 2020 года. Он был заподозрен в передаче за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности. Ученый участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолета Hexafly-Int.