Нарушения нашли в тамбовских детских садах

Более 200 профилактических мероприятий провели с начала 2023 года в 153 детских организациях Тамбовской области специалисты Роспотребнадзора. Особенно тщательно они проверяли работу пищеблоков и организацию детского питания.

В общей сложности на соответствие физико-химическим показателям было взято 44 пробы продуктов. Гигиеническим требованиям не соответствовали 6,8% проб. Из 381 пробы блюд микробиологическим показателям не соответствовали 0,5% проб. Из 2866 смывов с посуды, инвентаря и оборудования на бактерии кишечной палочки неудовлетворительными признали 0,1%.

Также специалисты исследовали 278 проб качества питьевой воды. 4,2% проб не соответствовали требованиям гигиенических нормативов по цветности, мутности и железу.

Кроме того, в детских садах нашли нарушения санитарных требований к содержанию и эксплуатации помещений, выявили нарушения режимных моментов при организации питания, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Ранее, 10 октября, сообщалось, что в Хабаровске прокуратура выявила нарушения при строительстве детского сада. Работы на объекте велись с отставанием от утвержденного графика.