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Минобороны РФ завершило северный завоз в труднодоступные части страны

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны РФ завершило доставку грузов в труднодоступные районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Всего в текущую навигацию было доставлено 76 тыс. т материальных средств в 133 отдаленных гарнизона. Воинские части получили вооружение и военную технику, горюче-смазочные материалы, котельное топливо, продукты питания, вещевое и медицинское имущество.

«Созданные запасы материальных средств в воинских частях и их качественное состояние соответствуют установленным нормам, что гарантированно позволит обеспечить потребность до конца навигации 2024 года. Этому способствовало проведение заблаговременной контрактации с транспортными организациями, эффективное планирование подачи и накопления грузов, упреждающая подготовка материально-технической базы», — отметили в министерстве.

Для доставки грузов использовались 92 морских и речных судна, пять самолетов и 18 автомобилей, которые выполнили в общей сложности 143 рейса. В числе прочего Минобороны РФ доставило 79 единиц современной военной техники.

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До этого, 12 августа, министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота и проверил организацию служебной деятельности на Новой Земле. Он проверил готовность социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа, в том числе самую северную школу в России.

Ранее стало известно, что в составе Северного флота будет сформирована новая общевойсковая армия. Как рассказал 3 июля завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко, формирование новой армии особенно актуально из-за нестабильности в Европе.

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