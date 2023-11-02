Загородное шоссе в Оренбурге станет городской улицей

Загородное шоссе в Оренбурге, которое на данный момент выполняет роль объездной дороги, превратится в городскую улицу с общественным транспортом, остановками и примыканиями. Такой план озвучил главный градостроитель проекта Алексей Нестеркин в эфире программы «Телевышка».

По его словам, это связано со строительством района «Молодой Оренбург» и произойдет в скором будущем — после прокладки и введения в эксплуатацию новой объездной дороги.

Как отметил Нестеркин, поставлена задача обеспечить трафик грузового транспорта. Выводить большегрузы на сеть внешних дорог планируется от особой экономической зоны до автодороги на Уфу, отмечает «Урал56.Ру».

«Это первая очередь. Вторая очередь — в сторону Нежинского шоссе. Третья очередь — до Самородово. Там дорога замкнет кольцо вокруг Оренбурга», — уточнил специалист, его слова приводит РИА «Оренбуржье».

В свою очередь мэр города Сергей Салмин добавил, что со строительством новой объездной на Загородном шоссе движение большегрузов будет запрещено.

В конце октября сообщалось, что до 900 млн рублей направят на новую ледовую арену с двумя катками в Оренбурге. Ее возведут в рамках реализации проекта по созданию спортивного кластера около парка «Березка».