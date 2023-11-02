Реклама
Прямой эфир
Мир
Красный Полумесяц сообщил о ранении медиков после обстрела ЦАХАЛ «скорой»
Экономика
В банках заявили об отсутствии влияния антироссийских санкций на их работу в РФ
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС
Армия
В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок ВСУ оператор FPV-дронов
Мир
Латвия запретила движение машин с российскими номерами с 14 февраля
Мир
США расширили санкционный список против России
Общество
Беспорядки в Махачкале и сожжение Корана в Волгограде мог координировать один канал
Политика
В Госдуме усомнились в послаблениях Киева при допконсультации по «формуле мира»
Мир
Медики и пожарные не могут добраться до руин лагеря беженцев в Газе
Общество
«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявили в Москве на утро 3 ноября
Экономика
Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель
Общество
Заместитель Темирканова назвал его символом Санкт-Петербургской филармонии

Загородное шоссе в Оренбурге станет городской улицей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Загородное шоссе в Оренбурге, которое на данный момент выполняет роль объездной дороги, превратится в городскую улицу с общественным транспортом, остановками и примыканиями. Такой план озвучил главный градостроитель проекта Алексей Нестеркин в эфире программы «Телевышка».

По его словам, это связано со строительством района «Молодой Оренбург» и произойдет в скором будущем — после прокладки и введения в эксплуатацию новой объездной дороги.

Как отметил Нестеркин, поставлена задача обеспечить трафик грузового транспорта. Выводить большегрузы на сеть внешних дорог планируется от особой экономической зоны до автодороги на Уфу, отмечает «Урал56.Ру».

«Это первая очередь. Вторая очередь — в сторону Нежинского шоссе. Третья очередь — до Самородово. Там дорога замкнет кольцо вокруг Оренбурга», — уточнил специалист, его слова приводит РИА «Оренбуржье».

В свою очередь мэр города Сергей Салмин добавил, что со строительством новой объездной на Загородном шоссе движение большегрузов будет запрещено.

В конце октября сообщалось, что до 900 млн рублей направят на новую ледовую арену с двумя катками в Оренбурге. Ее возведут в рамках реализации проекта по созданию спортивного кластера около парка «Березка».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023