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В Армении заявили об обезвреживании террористической группы

В Армении обезвредили террористов, планировавших захват правительственных зданий
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Фото: Служба национальной безопасности Армении
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Служба нацбезопасности Армении обезвредила террористическую группу «Северный листопад», планировавшую захват государственных зданий. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в результате процессуальных действий удалось установить, что группа лиц в течение 2023 года готовилась совершить взрыв и другие опасные для общества действия, а также захватить и удержать государственно важные здания страны. По информации ведомства, целью террористической организации было нарушение деятельности органов государственной власти.

В отношении пяти членов преступной группы было возбуждено уголовное дело и предъявлены обвинения.

Кроме того, служба нацбезопасности страны также провела обыски у участников организации и обнаружила наличие разного вида оружия, телекоммуникационные устройства, приборы видеонаблюдения и прочие вещи, а также документы, содержащие явные и тайные записи о подготовительных действиях к осуществлению террористической атаки.

На данный момент расследование по делу продолжается.

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Ранее, 21 октября, на контрольно-пропускном пункте (КПП) недалеко от столицы Сомали Могадишо в результате взрыва заминированного автомобиля погибли шесть человек, четверо из которых были сотрудниками сил безопасности. По словам пресс-секретаря полиции страны Садика Додише, это уже пятая по счету машина боевиков-террористов, которая пыталась проникнуть в столицу Сомали. До этого силы безопасности страны задержали похожие транспортные средства в округах Дар-и-Салам, Дейнил, Уордхигли, Какда и Силаша-Бияха.

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