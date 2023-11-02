Рабочий пострадал при падении плиты на стройке в Ленобласти
Рабочий получил тяжелые травмы в результате падения плиты на стройке в Ленинградской области. Мужчина доставлен в больницу.
Инцидент произошел 1 ноября в Кировском районе. По данным телеканала «78», на мужчину при неизвестных обстоятельствах обрушилась плита. Потерпевший получил открытый перелом левого голеностопного сустава и локтевой кости.
Рабочего доставили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.
29 октября в Кузбассе рабочий погиб на угольном предприятии. При выполнении наряда по обработке вагонов на погрузочном пути на потерпевшего упала угольная масса.