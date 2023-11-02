Ж/д инфраструктуру Ульяновской области полностью подготовили к зиме

В Ульяновской области железнодорожную инфраструктуру полностью подготовили к работе в зимних условиях. Комплекс работ по обеспечению бесперебойной деятельности железнодорожного транспорта провели на объектах Куйбышевской магистрали.

Так, подвижной состав, путевое и станционное хозяйства, пассажирский комплекс прошли тщательную проверку. Специалисты провели технический осмотр и ремонт снегоуборочной техники, сформировали бригады для уборки снега. На территории области в зимний период будет задействовано 25 снегоуборочных и снегоочистительных машин.

Также к зиме подготовили всю железнодорожную инфраструктуру, включая порядка 1360 стрелочных переводов, которые оборудованы системой очистки от снега. 17 вокзалов и 101 пассажирскую платформу также привели в порядок.

Запас топлива, угля, ГСМ, антигололедные средства имеются в необходимом количестве. Всех работников железной дороги обеспечили зимней спецодеждой и обувью, защитными средствами от обморожения, пишет ulpravda.ru.