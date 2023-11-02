«Ъ»: правительство побудит регионы пересмотреть систему тарифов для населения

Правительство России хочет побудить регионы перевести население на тарифы электроэнергии с учетом объемов потребления. Об этом 2 октября написала газета «Коммерсантъ».

Согласно предложению кабмина, регионы, перешедшие на новые тарифы, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования, когда бизнес доплачивает за снижение тарифов населению. Альтернативой для регионов является субсидирование тарифов из собственных бюджетов.

«Потенциально инициатива заставит перейти на новые тарифы всю страну, поскольку почти все регионы в 2024 году при установке тарифов выходят за пределы установленного потолка субсидии», — отмечает газета.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) подтвердили, что планируют ввести такую меру с 1 января 2024 года. В ведомстве подчеркнули, что тарифы для населения будут установлены с учетом ограничения предельных уровней.

Ранее, 11 июля, «Известия» рассказали, что в России хотят ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии — операторов сотовой связи. Идею ввести пониженный тариф для таких компаний прорабатывают в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде.

До этого, 13 мая, в Госдуме предложили ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для фермеров.

Правительство РФ с 1 мая повысило тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети на 6,3%. Они будут действовать до конца 2023 года. В ФАС изменение объяснили реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе. Для населения тарифы изменятся только с 1 июля 2024 года.